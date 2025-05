Opinião: O aniversário do fenômeno Ivete, uma rainha que 'é nossa'

Na banda em que começou sua carreira, trouxe um frescor, uma voz que se destacava pela potência e afinação. Quando alçou voo solo, o que parecia um risco para alguns, revelou-se a libertação de uma potência indomável.

Não se contentou em ser a rainha do axé; ela se tornou a rainha do Brasil. Com uma habilidade ímpar de transitar entre o pop vibrante, o romantismo envolvente e até mesmo o toque do samba e da MPB, a filha de Juazeiro quebrou as fronteiras invisíveis que muitas vezes aprisionam artistas em um único gênero. Seus shows viraram celebrações, seus hits se tornaram hinos. Quem nunca cantou ''Tá tudo bem'' ou "Quando a Chuva Passar" com a alma lavada? Quem nunca sentiu a energia contagiante de "Acelera Aê"?

Ivete Sangalo à frente da Banda Eva, no Carnaval de 1998, em Salvador Imagem: Evelson de Freitas/Folhapress

Com uma capacidade de atravessar as últimas três décadas com tamanha relevância é um estudo de caso em si. E, mesmo com as transformações radicais do mercado musical - da ascensão do digital ao domínio do streaming e das redes sociais -, soube dançar com o vento, sem se descaracterizar. Ela não precisou seguir todas as tendências; ela as absorveu de forma inteligente, mantendo sua essência de alegria e boa música.

Além disso, tornou-se uma voz, quase sem levantar a bandeira, sobre o empoderamento feminino de uma forma leve, autêntica e poderosa. Ela mostra que é possível ser mãe, esposa, empresária e uma das maiores cantoras do país sem perder a essência, sem abrir mão da alegria. Fico me perguntando: quantas meninas e mulheres já se viram naquela força, encontrando nela a coragem para sonhar e ser quem são?

''Mas o que realmente distingue Ivete?'', podem perguntar, e logo respondo eu: o carisma avassalador. Ela não apenas se apresenta; se entrega, se joga. Cada sorriso, cada piada com a plateia, cada olhar de cumplicidade, tudo, tudo, é genuíno. Espelho de alegria para seu público, uma amiga no palco, uma confidente nas letras que canta.