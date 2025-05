Mestrinho, Mariana Aydar e+: veja programação do São João de São Paulo 2025

O São João de São Paulo recebe diversas atrações para dias de festa junina — com shows já neste sábado (31).

O que aconteceu

Evento vai rolar no Parque Villa-Lobos nos dias 31 de maio e 1, 7, 8, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de junho. Festejo conta com shows, vila junina, brincadeiras para as crianças, quadrilhas e diversas opções da gastronomia brasileira com comidas típicas.

Ao todo serão dez dias de festa quando o parque se transforma para os festejos juninos. A entrada é gratuita, mediante o resgate de ingressos antecipados.