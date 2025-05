Com jazz e músicos internacionais, Luedji Luna fecha trilogia oceânica

"Politicamente também, faz sentido me apropriar do jazz, sendo uma mulher negra nordestina. Quebro com todos os estereótipos do que se espera de uma cantora baiana."

Sobre a escolha do elenco do disco, Luna conta que a construção instrumental foi sua bússola, guiada pelo spiritual jazz de músicos como John Coltrane e o seu clássico "A Love Supreme". "Eu priorizei os musicistas. Ubiratan Marques, Nei Sacramento, Angelo Santiago, Isaiah Sharkey… Até chamei o Kamasi Washington para esse álbum, ele topou, só que não mandou a tempo. Quem sabe aparece aí uma faixa bônus no futuro?", revela.

Imagem: Henrique Falci/Divulgação

Poeta e Inteligência Artificial

Nas vozes principais, além de Liniker, está presente Talita Cipriano, filha da cantora Deise do Fat Family. Com ajuda da tecnologia, há também a voz da historiadora, ativista e poeta Beatriz Nascimento, recriada com Inteligência Artificial com o aval da família da intelectual falecida em 1995.

"Nesse momento, muito se critica a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo muito se usa. Eu acho que a grande questão é como a gente usa essas novas tecnologias", avalia Luedji.