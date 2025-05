Virada aposta na mistura de gerações e gêneros, mesmo com desafios técnicos

Fora do centro: som aquém, mas presença importante

Na Zona Norte, o palco na Freguesia do Ó sofreu com problemas técnicos. O show de Toni Garrido — que chegou a cantar no meio do público, pulando a grade — teve som ruim, situação que se repetiu com Luísa Sonza, headliner da noite. Técnicos tentaram ajustar o som entre uma apresentação e outra, mas a qualidade permaneceu abaixo do esperado.

Ainda assim, foi simbólico levar grandes nomes a essas regiões. No palco de Sapopemba, na Zona Leste, o rapper Wiu foi recebido com entusiasmo por um público jovem que mal acreditava estar vendo o ídolo de perto. "Um dia fui eu ali, do lado de lá. É muito importante isso ser de graça", disse no palco, destacando o caráter democrático da Virada.