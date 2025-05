Venda de ingressos para festival The Town começa nesta terça, ao meio-dia

A partir desta terça-feira (27), ao meio-dia, começa a venda geral de ingressos para o The Town 2025, festival que rola nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com cinco dias de programação, o evento conta com atrações internacionais e nacionais em diferentes palcos. Ingressos de ao menos dois dias, 6/9, dedicado ao rap, e 12/9, com Backstreet Boys, devem se esgotar rapidamente.

No primeiro fim de semana: sobem ao palco Travis Scott, Green Day, Ms. Lauryn Hill, Iggy Pop, Sex Pistols feat. Frank Carter, Pitty, CPM22 e muitos outros.

No segundo fim de semana: apresentam-se Backstreet Boys, Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo, Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, Ludmilla e mais.