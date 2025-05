Ret, Titãs, Matuê: festival leva shows para fãs de motos em Interlagos

Amantes de motos poderão curtir shows do trap ao rock no Festival Interlagos, que rola no próximo fim de semana no Autódromo.

O que aconteceu

Evento ocorre pela primeira vez com shows de grandes artistas reunidos em dias próximos. É considerado o maior festival do tipo envolvendo experiência de motor no mundo — também há o fim de semana para carros.

O Festival Interlagos Motos reúne lançamentos de motos, test-rides na pista do Autódromo e atrações musicais no fim de semana: em três dias deles haverá shows de Pedro Sampaio, Matuê, Filipe Ret, Titãs, entre outros.