Nile Rodgers & Chic dão festa e aula magna de música pop ao mesmo tempo

O Chic perdeu há décadas os dois outros músicos que compunham sua formação clássica: o baixista Bernard Edwards, que morreu em 1996, e o baterista Tony Thompson, que faleceu em 2007. Em seu lugar, músicos mais novos assumem os instrumentos ao lado de Nile.

No segundo bloco, é a vez de Nile tocar hits que produziu para outros artistas. Por mais conhecida que seja, a lista sempre impressiona quando olhada em conjunto: Sister Sledge, Diana Ross, Madonna, David Bowie, Duran Duran, Daft Punk e Beyoncé.

Em uma sequência que vai de "Like A Virgin" (Madonna) a "Get Lucky" (Daft Punk), de "Modern Love" (David Bowie) a "Upside Down" (Diana Ross), é impossível não balançar e cantar junto.

Nile Rodgers & Chic em show no C6 Fest Imagem: Oona O'brien/UOL

O telão complementa esse olhar histórico com imagens que mostram as capas dos álbuns produzidos e fotos antigas de Nile com os artistas. Nile aproveita para lembrar de anedotas, como quando aconselhou Madonna a apostar na música "Material Girl" porque seria uma boa jogada de marketing.

Depois, o show retoma o repertório do Chic. Nile lembra que veio a São Paulo em 1973 e adorou a cidade, com seus prédios altos, "assim como Nova York". Em homenagem à capital paulista, compôs "São Paulo", que aparece no álbum de estreia do Chic, de 1977. Em um momento comovente, o músico se ajoelha e agradece o carinho do público.