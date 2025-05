Coquetel Molotov Negócios conecta João Pessoa ao circuito indie

Entre os dias 30 de maio e 1º de junho, o Centro Histórico de João Pessoa será palco do Coquetel Molotov Negócios, evento gratuito que promove formação, inovação e articulação para artistas, músicos e produtores culturais do Nordeste. A programação inclui oficinas, painéis, debates, showcases e encontros estratégicos com nomes importantes do mercado musical brasileiro.

"João Pessoa vive um momento efervescente, com uma cena cultural potente e artistas incríveis. Queremos colocar luz sobre esses nomes e criar um espaço real de diálogo e construção", destaca Ana Garcia, diretora do festival. A curadoria contou ainda com Mari Santana e Lenne Ferreira, expoentes da cena cultural paraibana.

O evento reunirá agentes de festivais como Circo Voador, Psica, DoSol e Caravela Cultural, além de representantes de empresas como Deezer, ONErpm, Natura e Itaú Cultural. A programação prevê workshops sobre pitching para DSPs, estratégias digitais, inteligência artificial na produção musical, gestão de direitos autorais, além de debates sobre o futuro da música independente e o papel do poder público.