Com 17 pessoas no palco, gramado do Ibirapuera vira baile de Seu Jorge

A proposta do disco é unir a pegada soul e funk de Seu Jorge com referências como o samba, o samba reggae e o black semba (fusão do semba angolano com a música negra de origem estadunidense).

Seu Jorge no último dia de C6 Fest 2025 Imagem: Oona O'brien/UOL

No show, músicas dentro dessa proposta musical aliadas aos sons consagrados do artista, como "Mina do Condomínio", "Shock" e "Amiga da Minha Mulher", pegam o público de jeito e fazem do gramado um vasto salão de dança.

Com carisma e bons passos de dança, Seu Jorge mantém o público envolvido em pouco mais de uma hora de apresentação.

Um momento especial acontece quando a cantora baiana Luedji Luna aparece para cantar seu megahit "Banho de Folhas". O público acompanha com entusiasmo. "Muita música essa noite. Salve seu Jorge, esse ícone da música brasileira", saúda Luedji.

Infelizmente, o som da arena sofreu com algumas derrapadas técnicas. As caixas chegaram a pipocar em alguns momentos e, mais no final da apresentação, o som sumiu rapidamente em dois momentos.