C6 Fest se firma como 'o festival' para os 35+ que seguem loucos por música

Wilco: reunindo uma legião de "jovelhos" indies, que cantaram juntos os solos e refrãos de várias canções, num show catártico.

Wilco tem 3 décadas, mas só veio ao Brasil três vezes Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

Beth Ditto & Gossip: uma musa explosiva, plus size, queer, ícone do rock pós-2000, botando todo mundo para dançar com seu look de oncinha e muita gente para se emocionar.

Gossip no C6 Fest 2025 Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

The Last Dinner Party: talvez a maior revelação desta edição. Jovens roqueiras que evocam o espírito do Queen em sua fase mais teatral e intensa, misturando indie e classic rock com fôlego de sobra.