Liniker domina o Anhangabaú na Virada Cultural: 'Tem 120 mil pessoas aqui'

Fanáticos pela Liniker

Muitos fãs da cantora chegaram horas antes ao Vale do Anhangabaú para garantir um espaço mais próximo do palco. A assistente administrativa Jesselane Oliveira Alves, 30, chegou às 10h, determinada a ficar na grade. "Eu vim ver a diva Duquesa e a Liniker. Tenho todas as músicas delas no Spotify", disse Jesselane.

O aderecista Richard Renato, 28, de São Caetano, no Grande ABC, também garantiu seu lugar cedo, chegando por volta das 13h, acompanhado de uma amiga. "Eu já fui uma vez no show da Liniker no Memorial da América Latina e vale o esforço de chegar cedo para ficar mais perto do palco", afirmou.

Fãs da Liniker: Gabrielle Françoise Oliveira Souza, 25, Richard Renato, 28, e Jessilane Oliveira Alves, 30 Imagem: Martha Alves/UOL

A cineasta Gabrielle Françoise Oliveira Souza, 25, que mora na região de Pirituba, declarou sua admiração por Liniker e comentou sobre a coincidência do seu estilo pessoal. "O cabelo e as sobrancelhas parecidos com os dela são coincidência, porque já os usava antes da artista", explicou. "Mas Caju tá inspirando tanto as minhas outras artes", completou Gabrielle.