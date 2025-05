João Gomes encerra palco Anhangabaú na Virada: 'Só não pode ficar parado'

Depois disso, olhou para a plateia e brincou que não enxergava muito bem, mas sabia que havia muita gente. "É o seguinte, quem não souber dançar como eu, se balance. Só não pode ficar parado", disse João, convidando todos a dançar piseiro.

Na metade do show, João falou sobre o lançamento do seu novo projeto, "Dominguinho", que sai nesta segunda (26), em parceria com Maestrinho e Jota.Pê. Em seguida, perguntou ao público se alguém já havia amado e, logo depois, emendou a música "Assume ou Some". Também não faltaram músicas de outros artistas no ritmo de piseiro, como "Quero Você Como Eu Quero", do Kid Abelha.

João Gomes na Virada Cultural 2025 Imagem: Marcelo Justo/UOL

No final do show, João Gomes pediu ao público que recepcionasse seu convidado, o cantor Silva. "Muito barulho para o Silva!", disse João.

Matando saudade