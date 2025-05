Fãs devotados, banda afiada: Wilco celebra tradição em 3ª vinda ao Brasil

Acostumada a fazer shows solo de cerca de duas ou três horas de duração, a banda liderada pelo compositor e vocalista Jeff Tweedy conseguiu um bom espaço dentro da apertada grade horária do C6 Fest — tocaram por mais de uma hora e meia na tenda MetLife, em que os artistas se apresentam por cerca de uma hora.

Jeff Tweedy, do Wilco, no palco do C6 Fest Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

O tempo fez com que a banda pudesse pinçar faixas de diversas fases, como "Company in My Back" (de 2004), "Handshake Drugs" (2002), "Box Full of Letters" (1995) e "If I Ever Was a Child" (2016).

No palco, a banda está afiada. Na plateia, os fãs devotados cantam e se emocionam com músicas como "Impossible Germany", uma das mais marcantes do Wilco e que simboliza a elegância sonora da banda. "I am Trying to Break Your Heart" é uma beleza, e o público ajuda Tweedy a cantar.

Um show do Wilco é uma comunhão entre artista e público, coisa bonita de se ver. É uma vitória de um grupo que celebra a tradição, mas que se recusa a se prender em padrões. Inspirante e emocionante. Tomara que não demorem mais uma década para voltar.