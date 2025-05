Com rock setentista, The Last Dinner Party faz show inesquecível no C6 Fest

Formada há pouco tempo, a banda de Abigail Morris (vocal), Georgia Davies (baixo), Lizzie Mayland (guitarra), Emily Roberts (guitarra) e Aurora Nishevci (teclado), acompanhadas pelo baterista Casper Miles, cria no palco uma experiência roqueira ancorada em uma estética barroca e glam.

Banda The Last Dinner Party tem formação recente Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

Morris usa vestidos vintage. Seu gestual é carregado: é tudo muito dramático, remetendo a um baile gótico/romântico.

O show é quase todo baseado no único disco do grupo, "Prelude to Ecstasy" (2024). Músicas com arranjos luxuosos, que lembram Queen e Kate Bush, com letras picantes e espertas, que falam de feminismo, relacionamentos e auto-descoberta.

"Caesar on a TV Screen" é vibrante, um art-pop com bela melodia. "The Feminine Urge" é crítica e divertida ao mesmo tempo.

É um negócio sério o quanto a banda já ganhou corações no Brasil. O jovem público que lotou a tenda sabia cantar quase tudo.