Sem tropeços, coletivo brasileiro mostra nova face do rap no C6 Fest

Uma colagem de samples obscuros, beats com texturas variadas envoltos por vocais que se movem em diferentes velocidades e direções: às vezes rápidos e irônicos, às vezes lentos e sóbrios.

Assim é o tom do impressionante show de Thalin, Cravinhos, iloveyoulangelo, Pirlo & VCR Slim, que apresentaram no domingo (25), no C6 Fest, o disco "Maria Esmeralda", lançado no ano passado.

O disco é bastante rico sonoramente, com referências que vão a esquecidas trilhas sonoras de filmes, soul brasileiro, drum'n'bass, neo-jazz, samba antigo. Tudo embalado dentro do contexto do hip hop.