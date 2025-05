Banda de Gana traz ao C6 som que mistura hip hop, soul e ritmos africanos

Joey Turks - Eu sou produtor e toco baterias nos shows.

Seyyoh - Eu sou diretor e também ajudo a produzir as nossas músicas.

A música de vocês mistura muitos gêneros. Como ocorre esse processo de fusão de estilos?



Cousin P. - Somos seis pessoas com gostos variados, embora haja elementos comuns no que ouvimos. A fusão que você ouve na música é basicamente um reflexo de todas essas coisas que nos inspiram. Temos nichos específicos que realmente gostamos, mesmo que existam elementos em comum.



Quando nos reunimos para fazer música, cada pessoa traz as suas influências. Não sentamos para dizer: "OK, vamos fazer uma fusão disso e daquilo". Apenas começamos a fazer música, e as ideias fluem. Podemos ter uma música que começa como uma batida de afrobeats, por exemplo, e alguém pode adicionar algo que a inspira de outra fonte, seja algo vago ou qualquer outra coisa. No final do processo, acabamos com algo que é inspirado por muitas coisas diferentes, porque as pessoas que o criaram refletem essa diversidade.

De que forma as raízes de Gana influenciam a música e a identidade visual do grupo?

Cousin P. - Tudo o que fazemos é resultado de onde viemos. Se você pegar as nossas músicas, a maioria é bem dançante. Então, os ritmos vêm do nosso lugar de origem, dos ritmos aos quais estamos acostumados porque é o que ouvimos desde pequenos. Esses ritmos são fruto do nosso contexto, do que consumimos.