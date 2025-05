Astro da noite no C6 Fest, Air faz som chique pra contemplar as estrelas

Verdade seja dita: a posição ideal para se apreciar o show do Air no C6 Fest não é em pé, mas na horizontal, de vez em quando fechando os olhos para que a mente flutue com seus ritmos mansos, sintetizadores cósmicos e guitarras transcendentes.

Nos anos 90, época da intensidade eletrônica acelerada de gêneros como techno, trance e drum'n'bass, o Air fez um contraponto radical com seu álbum "Moon Safari". Jazz, chanson française, soft rock e lounge music eram os ingredientes de um som sem pressa de fazer qualquer coisa.

No ano 2025, da ansiedade e do déficit de atenção, o desafio é renovado. O álbum "Moon Safari" é tocado na íntegra na primeira parte do show. A sonoridade de músicas como "Sexy Boy" e "Kelly Watch the Stars", que equilibram o sintético e o orgânico, vozes processadas e instrumentos calorosos, disparam sistemas de recompensa do cérebro. O Air faz uma "comfort music" que envolve o público.