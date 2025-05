Virada Cultural: Marcos & Belutti cantam para poucos em palco da Zona Norte

Fã da dupla, a analista de controladoria Erika Lusvardi, 35, chegou ao local por volta das 15h30 para garantir um lugar próximo à grade, perto do palco. "Moro em Ferraz de Vasconcelos e gastei 1h40 para chegar aqui, mas vale a pena."

Erika Lusvardi, 35, é tão fã de Marcos & Belutti que fez até uma tatuagem Imagem: Martha Alves/UOL

"Acompanho a dupla há 16 anos, disse, animada. "Tenho todos os CDs e fiz uma tatuagem deles no pulso."

No meio do show, a dupla comentou que o público de São Paulo gosta de pagode e, em seguida, emendou "Cheia de Manias", do Raça Negra, animando a plateia. Depois, cantaram "Coração Está em Pedaços", de Zezé Di Camargo, levando o público a cantar junto.

Também fizeram parte do setlist "Deus Me Livre", "Ela é Demais" e os clássicos sertanejos "Ainda Ontem Chorei de Saudade" e "Boate Azul". Mais para o final do show, a dupla apresentou sua nova música de trabalho, "Sonho de Todo Casal".

A dupla encerrou o show por volta das 18h, cantando o hit "Domingo de Manhã", e agradeceu à plateia. Belutti revelou que houve um pequeno problema técnico no início da apresentação. "Acho que vocês não perceberam", brincou. Depois, jogou toalhas para o público.