Virada Cultural: Anhangabaú começa com orquestra e misto de palmas e vaias

A Virada Cultural 2025 abriu os trabalhos em seu palco principal, no Vale do Anhangabaú, com a Orquestra Sinfônica Heliópolis e um misto de palmas e vaias.

O que rolou

A abertura, marcada para as 17h, aconteceu com meia hora de atraso e contou com a participação rápida do secretário municipal de Cultura de São Paulo, Totó Parente. "Em nome do prefeito Ricardo Nunes, declaro aberta a Virada Cultural. Desfrutem e viva a Virada", disse Parente, recepcionado com palmas e vaias na plateia.