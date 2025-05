Toni Garrido pula grade e canta no meio do público na Virada Cultural

O cantor e compositor Toni Garrido subiu às 19h30 no palco Freguesia/Brasilândia da Virada Cultural de São Paulo, cantando a música "Pensamento", animando o público que cantou e dançou durante todo o show.

O que rolou

Conhecido por interagir com a plateia durante os shows, logo após a primeira música o cantor pulou as grades e cantou no meio da plateia, que foi à loucura. Muitas pessoas começaram a filmar o cantor e até tirar selfies com ele.

Depois voltou ao palco e continuou o show. No setlist, além de músicas da sua carreira, ele cantou desde músicas do rock nacional a Black música, como "Olhos coloridos", "Tempos Modernos". Ele fez ainda a plateia cantar junto "Is This Love", de Bob Marley.