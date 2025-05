Parecendo anomalia, A. G. Cook leva som frenético e acelerado ao C6 Fest

Nesse sentido, A. G. Cook (que tem 34 anos) parece uma anomalia em um C6 Fest que traz, antes e depois dele, nomes como Pretenders, Gossip e Air, bandas que celebram o passado, o analógico.

Não é por acaso que Charli XCX o chamou para produzir parte de "Brat", o disco que talvez melhor sintetize o que foi a música pop em 2024. A. G. Cook faz o som de agora.

A. G. Cook já colaborou com Charli XCX em 2024 Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

No palco, ele permanece a maior parte do tempo atrás de uma mesa, manipulando os beats que dão forma às suas músicas. O disco "Britpop", que ele soltou no ano passado, é a base do show. A. G. Cook vai soltando uma faixa, como "Lucifer" e "Von Dutch", e, pouco depois, emenda outra, como um fluxo de consciência que desconstrói todos os padrões pop.

No mundo de A. G. Cook, não há gêneros musicais com fronteiras intransponíveis, não há reverência para o orgânico e o analógico. Em uma época feita de bits e de experiências ultraprocessadas, a música artificial e hiperativa de A. G. Cook é a trilha perfeita.