Negra Li festeja 30 anos de estrada na Virada Cultural: 'Disco novo na rua'

Na Zona Leste, diversos palcos receberam apresentações de artistas consagrados e novos talentos do rap nacional. Na Cidade Tiradentes, a noite de sábado teve início com o show da cantora MC Luanna, que celebrou a recepção calorosa do público na região mais populosa da capital. A artista, que lançou seu álbum Sexto Sentido em 2024, foi indicada ao BET Awards na categoria Best International Act.

Representando a Zona Norte, os artistas DJ Odin e OG.MKS fizeram sua estreia na Virada Cultural. Eles aproveitaram a oportunidade para apresentar suas músicas autorais ao público.

Encerrando a programação de sábado, o rapper MC LEAAL, cria de Duque de Caxias, incendiou o Centro Cultural Cidade Tiradentes com seus sucessos. Não ficou de fora, é claro, "Posso Mudar Meu Destino", faixa do álbum "Esculpido a Machado".

No domingo (25), a Virada Cultural segue com apresentações de MC Cabelinho, Xis e Pregador Luo, que fecham o evento no Centro Cultural Cidade Tiradentes.