Enxuto e direto, Pretenders engaja fãs no C6 Fest com emoção e energia

Ícones da new wave, um dos trunfos do Pretenders sempre foi dizer muito com poucos elementos. Na discografia da banda, tudo é sempre muito preciso: as melodias, os dedilhados de guitarra, a batida, a dose de energia, a dose de emoção.

Emoção essa que Hynde carrega tão bem em uma voz que une interpretação vigorosa e timbre rico e marcante. Quando ela canta a lenta "I'll Stand By You", de 1994, só voz e guitarra, é um momento de beleza única.

Músicas dos primeiros anos da banda animam o público com suas levadas irresistíves, como "Talk of the Town", "Message of Love" e "Precious", esta última dedicada ao guitarrista James Honeyman-Scott, guitarrista da fase inicial do grupo que morreu de overdose em 1982, aos 25 anos.

Pretenders durante show no C6 Fest Imagem: Oona O'Brien/UOL

O guitarrista atual, James Walbourne, é um dos destaques do show. Por diversas vezes, quando Hynde não está cantando, é a vez dele brilhar, com solos intensos e habilidade apurada. Até na hora de errar ele foi bem: parou uma música no começo e admitiu: "Caguei nessa, vamos de novo". Um pequeno deslize que saiu divertido.

Momento catártico, o hit "Middle of the Road" vem na hora certa, mais para o final do show, alegrando em especial aqueles com idade o suficiente para terem frequentado danceterias dos anos 1980.