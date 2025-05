Em grande show, Perfume Genius encarna popstar decadente (no bom sentido)

Desse álbum, saíram por exemplo "In a Row" e "It's a Mirror", que abriram a apresentação em um clima roqueiro, como se Perfume Genius encarnasse um popstar decadente (no bom sentido) que se espelha em David Bowie e Freddie Mercury.

Perfume Genius no C6 Fest Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

Se as letras são confessionais e tocam em temas como depressão e perdas, Perfume Genius dá vida às músicas com uma performance quase teatral — gestos e passos parecem seguir uma coreografia bem ensaiada: em certo momento, deita no chão e se enrola no fio do microfone: em outro, senta em uma cadeira e se contorce todo.

O show é encerrado com a dramaticidade lá no alto, com duas faixas do disco "Too Bright", de 2014.

"My Body" é tensa e cheia de barulhos, enquanto "Queen" faz transbordar toda a elegância decadente (num ótimo sentido) de Perfume Genius: "Você não reconhece a sua rainha?/ Colhendo, envolta em folhas douradas/ Você não me reconhece?/ Imunda, esfarrapada". Um grande e emocionante show.