Com dois bateristas e uma baixista, C6 Fest tem 2ª noite intensa e refinada

O restante da banda subiu ao palco ao som da tradução de um trecho de um ensaio de James Baldwin, retirado do livro "The Cross of Redemption: Uncollected Writings". O texto aborda a responsabilidade do artista em iluminar as sombras vividas por milhões de pessoas, mesmo ao custo de sua própria segurança ou conforto.

A apresentação de Meshell Ndegeocello no C6 Fest 2025 Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

O repertório de Meshell homenageou o centenário do poeta Baldwin, trazendo um conjunto belíssimo de composições intensas, que mesclam experimentação jazzística com as raízes da música negra norte-americana em um tour de force impressionante. Foi um encerramento excepcional para a programação do C6 Fest no Auditório Ibirapuera.