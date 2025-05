'ASMR emocional': Perfume Genius mostra no Brasil seu pop confessional

Sua música costuma equilibrar vulnerabilidade e uma certa teatralidade. Como você navega entre a catarse pessoal e a performance para o público?

Não sei, acho que as pessoas de fora percebem melhor do que eu. Tento sentir tudo ao máximo, mas com a consciência de que o show não é só para mim. Tento criar um acesso e uma conexão, para que o público também sinta, como um ASMR emocional. É uma linha tênue, e fico indo e voltando entre esses estados. Tento lembrar que isso é humano, que está tudo bem ser tímido às vezes e, de repente, ficar confiante. Me sinto como uma criança muitas vezes, explorando no palco, improvisando. Mas já faço isso há 15 anos, está no meu corpo. Não quero me repetir, então tento usar o que aprendi, mas deixar espaço para o momento.

Perfume Genius no palco: 'Tento criar um acesso e uma conexão, para que o público também sinta, como um ASMR emocional' Imagem: Divulgação

A música foi importante para você na infância?



Sim, foi o mais importante, na verdade. Quando era jovem e descobria músicas estranhas, sentia que existia um mundo lá fora mais parecido comigo, onde eu poderia me conectar ou encontrar um espelho para o que sentia, porque não tinha isso na cidade onde cresci. Acho que isso é comum, mas eu era obcecado, só pensava em música e em conseguir um disco novo. Naquela época, você comprava um disco e tinha que ouvir só aquele, criava uma relação intensa com o que comprava com o dinheiro que havia economizado. Esses discos viravam a trilha sonora de todo um ano da sua vida.

Como você define a sua música? Em que cena ou lugar você se vê?

Gosto de refrões, gosto de pop, então acho que considero pop, porque não é só barulho, sempre tem um refrão, um ponto de acesso pop. Mas não penso tanto nisso a ponto de limitar o que faço. Vou de música em música, deixando cada uma ser o que quiser.