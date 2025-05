C6 Fest começa em SP com encontro entre jazz, raízes e música paquistanesa

Assim os trabalhos do C6 Fest começaram na noite de quinta (22) com a apresentação de Joe Lovano com formação de quinteto, acompanhado por contrabaixo acústico, saxofone tenor, piano e bateria.

Com repertório centrado no álbum "Tenor Legacy", um marco em sua discografia, Lovano fez uma apresentação do que conhecemos de mais clássico de jazz contemporâneo, cheio de tensões e solos belíssimos.

Na sequência teve a estreia de Amaro Freitas acompanhado por um septeto. Este foi um formato inédito que elevou o repertório do quarto álbum de estúdio do pianista pernambucano, "Y'Y", lançado no ano passado.

Com referências da música amazônica e da cultura brasileira do Norte, este disco de Amaro é um trabalho que une perfeitamente o jazz contemporâneo com as raízes da música ancestral brasileira.