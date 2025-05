Cantora paquistanesa mostra no Brasil sucesso que encantou Barack Obama

Arooj Aftab - Vou tocar algumas músicas antigas do "Vulture Prince", que é um disco mais triste. Depois, várias do disco mais novo, "Night Reign", que é mais divertido. Então o show vai ser um pouco triste, um pouco divertido, dançante, e espero que, ao longo da noite, fique cada vez mais envolvente. É a minha ideia.

No ano passado, você lançou "Night Reign", que veio depois de "Vulture Prince", um disco que fez sucesso e recebeu muitos elogios. "Night Reign" chega a ser mais experimental? Foi difícil fazer um disco depois que o anterior foi tão bem-sucedido?

Não foi difícil, na verdade ele veio rapidamente porque eu tinha muitas músicas na cabeça. O sucesso do "Vulture Prince" me encorajou, me validou como artista, então pensei: "Vocês gostaram? Tenho mais para mostrar".

Para ser sincera, não acho que "Night Reign" seja mais experimental. Acho que "Vulture Prince" já era bastante experimental. "Night Reign" tem mais grooves, até coisas que parecem standards de jazz. Achei que fosse mais acessível do que o anterior, mas é interessante que achem mais experimental. "Night Reign" é menos triste. É um disco que tenta celebrar a vida, em vez de ficar no luto. No fim das contas, estamos apenas fazendo a música que reflete quem somos no momento.

Sua música mistura muitos gêneros: jazz, pop, música paquistanesa. Como você costura todos esses elementos?

Não sei ao certo, sou alguém que se mudou muito na vida, até mesmo dentro das cidades em que morei. Não sou uma pessoa constante, e minha prioridade ao compor é que a música soe o mais natural possível. Sou influenciada por muitos lugares e culturas, gosto de conhecer pessoas, aprender sobre a história de diferentes lugares. Para mim, tem a ver com contar histórias, e existe muita afinidade musical pelo mundo. Tento enxergar isso e colocar na música sem pensar demais, porque pensar demais pode matar a espontaneidade.