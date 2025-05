Espartilhos e letras sobre sexo: garotas do Last Dinner Party tocam no C6

Abigail Morris (vocal), Georgia Davies (baixo), Lizzie Mayland (guitarra), Emily Roberts (guitarra) e Aurora Nishevci (teclado) vão se apresentar no domingo dentro do evento, tendo na bateria Casper Miles.

O quinteto é bem jovem: foi formado em 2021, em Londres, mas já arrancou belos elogios com o disco "Prelude to Ecstasy" (2024). Uma boa porta de entrada para o Last Dinner Party é a faixa "Nothing Matters", que traz uma melodia dramática que virou hit no circuito do rock indie.

Em entrevista ao TOCA, Abigail Morris e Georgia Davies falaram sobre como será o show em São Paulo e a curta, mas destacada, trajetória do Last Dinner Party.

The Last Dinner Party: rock barroco é destaque no C6 Fest Imagem: Divulgação

O que elas disseram?

TOCA - Vocês vão tocar músicas novas no show de São Paulo? E como é para vocês a experiência de se apresentar ao vivo e sair em turnê?



Abigail Morris - Sim, gostamos muito! É especialmente empolgante e revigorante quando vamos para um lugar onde nunca estivemos antes, como agora no Brasil. Ouvi falar muito sobre o país e estamos animadas para ver como será a atmosfera e como isso muda a dinâmica do nosso show.