C6 abre série de três festivais em sequência, no parque Ibirapuera, em SP

Desta vez o C6 separou completamente o palco do jazz dos demais espaços, que nas duas edições anteriores tinham shows simultaneamente. Na quinta e na sexta, é só jazz, no auditório do parque. A programação de sábado e domingo concentra as atrações de rock e pop em três espaços externos próximos ao auditório.

Se quiser um roteiro para não perder os essenciais, comece no sábado vendo Pretenders, importante banda de rock dos anos 1980, conhecida por hits como 'Don't Get Me Wrong' e 'Middle of the Road'. Depois assista a um trecho do Gossip e corra para esperar o Air subir ao palco para tocar na íntegra o clássico álbum ´Moon Safari'.

No domingo, veja Wilco, e depois o notório guitarrista Nile Rodgers, 72, à frente do Chic, grupo ícone da disco music que ele criou há mais de 50 anos.

Imagem: Mariana Pekin/UOL

Virada Cultural coloca mais de mil shows gratuitos em palcos de SP

A tradicional Virada Cultural de São Paulo acontece neste sábado e domingo, com mais de mil shows gratuitos espalhados por inúmeros palcos da cidade. A imensa programação começa às 18h do sábado e as últimas apresentações estão marcadas para as 18h do domingo. Participam artistas da música como Luísa Sonza (foto), Liniker, Alceu Valença, João Gomes e Sepultura. Há também tributos, como 'Um Caso Sério', homenagem a Rita Lee liderada por Roberto de Carvalho, músico e ex-marido da cantora.

Imagem: Reprodução / Instagram

Evento tem artistas internacionais como Yellowman e Skatalites

A gigantesca lista de atrações da Virada Cultural inclui artistas internacionais como o rei do dancehall, Yellowman (foto), e a banda jamaicana The Skatalites. O evento tem shows gratuitos também de Fred Wesley e James ´Boogaloo' Bolden, músicos dos EUA que ficaram conhecidos por terem tocado respectivamente com James Brown e B.B. King. Há ainda outras bandas internacionais que merecem atenção, como a norte-americana Kid Creole & The Coconuts, e as argentinas Fin Del Mundo e La Delio Valdez.