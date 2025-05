Na busca pelo álbum pop, Ana Castela traz Diplo para o universo sertanejo

Um dos principais nomes do sertanejo no Brasil, Ana Castela causou alvoroço ao anunciar sua guinada para o pop. Assim como Taylor Swift, que começou no country até a virada no disco "1989", a brasileira anunciou que está gestando com calma o que seria seu álbum de estreia no gênero.

Não se trata, no entanto, de um lugar desconhecido para a cantora de 21 anos, que já brinca com elementos do pop na produção musical e nas coreografias dos shows. Tanto é que seu próximo trabalho, chamado "Let's Go Rodeo", já dá um passo mais longe nessa mistura.