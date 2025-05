Festival Nômade une gerações no Villa-Lobos para ouvir a música brasileira

Com um público visivelmente mais jovem — muitas crianças penduradas nos ombros dos pais para enxergar o palco —, Os Garotin chegaram com irreverência e teatralidade. Conhecidos pela atmosfera lúdica e bem-humorada que criam em seus shows, os cariocas brincaram logo de início com a diferença entre os sotaques do Rio e de São Paulo na música "Estranha Vontade Louca", trocando o "rolé" carioca pelo "rolê" paulistano.

O trio também apresentou a canção feita em parceria com Caetano Veloso, uma homenagem ao Rio de Janeiro que remete à origem e bênção que receberam da produtora Paula Lavigne.

A transição de Os Garotin para Daniela Mercury revelou não uma ruptura, mas a amplitude da música brasileira e da disposição do público. Ao subir ao palco, a artista baiana saudou o marco dos 40 anos da axé musica e relembrou sua chegada a São Paulo, em 1992, quando parou a cidade com um show no vão livre do MASP. O momento que marcou sua ascensão meteórica e consolidou sua presença no cenário nacional.

Daniela, como de costume, revisitou os vários capítulos de sua carreira, entre sucessos antigos e mais recentes. Relembrou Zé Celso com trechos de Macunaíma e exaltou a força dos blocos afro da Bahia. Com forte discurso político, fez o show mais engajado do dia, abordando abertamente temas como as religiões de matriz africana, a censura e a necessidade de vigilância democrática. "Se rolar anistia, nossa democracia corre mais perigo", alertou, arrancando coro de "Sem anistia" do público.