'Chupa, Madonna': o que disse o público ao final do show de Lady Gaga no RJ

Para ver Lady Gaga em Copacabana ontem, os Little Monsters — como são chamados os fãs mais fiéis da diva pop — enfrentaram filas caóticas, empurra-empurra e a frustração de ver "gente aleatória" em uma espaçosa área VIP com direito a comida e bebida. Mesmo assim, a maioria saiu do show encantada com a performance da cantora, que surpreendeu com produção impecável.

Perfeito demais

"Não tenho que reclamar. Foi perfeito demais", disse Taís Peri, motion designer de Santos, no litoral paulista, que tirou férias para acompanhar a turnê no Rio. Fã também de Madonna, que se apresentou no mesmo local há um ano, ela comparou os dois shows e deu a vitória a Gaga. "É de uma riqueza surreal. Dá para falar 'Chupa, Madonna!' O que ela entrega em direção artística, entrega também na música. Não sei se tem outro artista que faz isso hoje."