Bad Bunny no Brasil? Cadeiras aparecem no Allianz; show será em 2026

Bad Bunny lançou "Debí Tirar Más Fotos" em 5 de janeiro deste ano. Show no Brasil será o primeiro na carreira do artista que já foi o mais ouvido do Spotify de 2020 a 2022.

As cadeiras que aparecem na capa do último disco de Bad Bunny surgiram em outros países além do Brasil. Espanha, Itállia, Portugal, Chile e Argentina estão na lista, publicou o perfil Bad Bunny Brasil no X, antigo Twitter.

Há expectativa de anúncio de datas da turnê mundial.

Até o momento esses foram os países em que as duas cadeiras do DtMF estiveram presentes:



🇪🇸 Espanha

🇮🇹 Itália

🇵🇹 Portugal

🇨🇷 Costa Rica

🇦🇷 Argentina

🇨🇴 Colômbia

🇩🇴 República Dominicana

🇵🇪 Peru

🇨🇱 Chile

🇸🇪 Suécia pic.twitter.com/g2x1AWts7S -- Bad Bunny Brasil 🇧🇷 (@BadBunnyBrasil) May 4, 2025