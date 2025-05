'A impressão digital do Brasil é o samba', celebra Alcione no Nômade

O povo brasileiro não abre mais mão em ser sambista. A impressão digital do Brasil é o samba. Alcione em entrevista a TOCA

Questionada sobre a própia contribuição no gênero musical, ela deixa o lado mais generoso falar mais alto. Ela enfatiza que só conquistou o seu lugar porque tantos outros abriram espaço e fizeram história.

"Eu tenho pouca", brincou a maranhense. "Já vieram muitos como Jair Rodrigues, João Nogueira, Alberto Ribeiro, Pérola Negra. Eu aprendi com esse povo", finalizou.

O show, que já foi aclamado pelo público, promete repetir o sucesso no festival. "Não Deixe o Samba Morrer" e "Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)" estão entre os clássicos que devem compor o repertório da artista, que carrega consigo prêmios como o Grammy Latino e dezenas de discos de ouro e platina.