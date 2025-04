SXSW London estreia em junho com Mabel, Alice Glass e celebra música global

Entre os dias 2 e 7 de junho de 2025, o SXSW faz sua estreia oficial em Londres com um festival que promete transformar o bairro de Shoreditch em um verdadeiro hub criativo. A primeira edição europeia do evento, consagrado em Austin (EUA), já anunciou 100 atrações musicais, com destaque para Mabel, NAO, Alice Glass, Sasha Keable e Miraa May.

O festival aposta em um formato multi-venue e curadoria focada na música independente e na diversidade cultural. A programação se divide entre showcases de R&B contemporâneo, sons caribenhos, música queer, eletrônica global e até clássica experimental — tudo isso distribuído por espaços icônicos da região, como o Shoreditch Town Hall, Village Underground, XOYO e 93 Feet East.

A House of R&B, série de destaque da semana, contará com apresentações de Mabel (Notion), Sasha Keable (Soul Surge), NAO (The Blues Project) e Miraa May (Everything R&B). Já o Strongrooms recebe o projeto Caribbean Music House, com destaque para Lila Iké e a festa Bruk Out de Seani B. A sexta-feira é marcada pelo takeover do festival City Splash, dedicado ao reggae, dancehall e afrobeats.