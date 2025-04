Do pop ao pagode: uma trilha sonora pra ouvir beijando no dia do beijo

A música sempre encontrou no beijo uma metáfora perfeita para falar de paixão, descoberta, desejo e até desafio. De "Kiss", clássico sensual de Prince, ao romantismo suave de "Kiss Me", do Sixpence None the Richer, passando pelo pop provocativo de Katy Perry em "I Kissed a Girl", artistas de todos os estilos já transformaram beijos em versos e refrões inesquecíveis.

O Dia do Beijo, celebrado em 13 de abril, é uma ótima desculpa para mergulhar em músicas que exaltam esse gesto simples, mas carregado de emoção.

O TOCA preparou uma seleção que atravessa gêneros e décadas, indo do pagode de Belo ao rock alternativo do Violent Femmes, do charme indie do Artemas ao axé festivo de Ivete Sangalo.