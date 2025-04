Hits de 2001, suor e tatuagem: em SP, Incubus prova que o rock ainda seduz

No começo do século, o mainstream do rock estava dividido. De um lado, o nu metal. De outro, o indie rock. E no meio disso, o Incubus. Entre o rock alternativo e o pop radiofônico, a banda californiana cravou um espaço só seu, amparada por uma base de fãs fieis - que compareceu em peso ao Espaço Unimed na noite de quinta (10), em São Paulo.

Como foi o show?

Como vem fazendo em sua turnê celebratória do disco "Morning View" (2001), o Incubus divide o espetáculo em duas partes: na primeira, tocam o álbum na íntegra, respeitando até a ordem das músicas. No máximo brincam tocando trechos de "In the Air Tonight", de Phil Collins, durante a execução de "Are You In?" e de "Umbrella", da Rihanna, em "Under My Umbrella"

A segunda parte do show é um apanhado de hits de seus outros trabalhos, abrindo com a explosiva "Anna Molly", do disco "Light Grenades", de 2006, e fechando com clássicos de seu disco de estreia, "Pardon Me" e "Drive", de 1999.