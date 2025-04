Gil, Ivete, Aragão: música brasileira domina os palcos no fim de semana

Aos 82 anos, Gil mostra repertório em que resume sua carreira, e tem mostrado surpresas a cada show. Na estreia da turnê, em Salvador, no mês passado, ele homenageou sua filha Preta Gil.

Depois, em apresentações no Rio de Janeiro, chamou um convidado a cada noite. Participaram Marisa Monte, Lulu Santos, Anitta e Caetano Veloso.

Recife

Também no Recife há um grande festival com artistas brasileiros. O Clássicos do Brasil, no Classic Hall, começa na sexta, com shows de Raimundos e Mundo Livre S/A, entre outros.

Paralamas do Sucesso se apresentam no Recife Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Vanessa da Mata, Paralamas e Samuel Rosa estão na programação do festival no sábado. Alcione, Diogo Nogueira e Maria Rita fecham o Clássicos do Brasil no domingo.