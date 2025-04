Maior festa dos anos 80 no Brasil, PLOC faz 21 anos com 15 atrações, no Rio

Os ingressos estão à venda pelo site da Ticketmaster. "Será a maior celebração dos anos 1980 que o Rio de Janeiro já teve, a expectativa é a maior possível", afirmou Luciano Vianna, um dos maiores especialistas em cultura retrô do país e fundador da PLOC.

Criada em 2004, a Festa já passou por todas capitais do Brasil pelo menos duas vezes e realiza cerca de 150 festas por ano. Ao todo, cinco milhões de pessoas já curtiram a festança —que esteve presente no BBB 10.

Cidades no exterior também já receberam a PLOC, como Nova York, Miami, Barcelona, Cidade do Cabo, Buenos Aires e Londres. Artistas como Nando Reis, Capital Inicial, Frejat e Ivete Sangalo já cantaram na festa ao longo dos 20 anos.

A edição especial do próximo sábado no Rio de Janeiro será a primeira vez com mais de 15 dos maiores artistas da época no mesmo palco.

Confiram o line-up: Catuxita e Xiquitita na Paquitas Experience, Sylvinho Blau Blau, Avellar Love (João Penca), Banda Ploc, Marcelo Hayenna (Uns & Outros), Dr. Silvana & Cia, Trem da Alegria Celebration (Luciano Nassyn e Patrícia Marx), Paulo Massadas, Conrado, Andrea Sorvetão, Alex Gill (Polegar), Zé Henrique (Yahoo), Daniel Del Sarto, Mais do Mesmo e Síndico Du Bem, além do DJ DOM LV, apresentador da festa.

SERVIÇO

Festa PLOC