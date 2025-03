Shawn Mendes entrega espetáculo que se espera de festival do nível do Lolla

Mesmo com uma performance vocal impecável, acompanhada por uma banda poderosa, Mendes recorreu à pirotecnia e ao uso criativo dos telões para intensificar o impacto da apresentação. O repertório foi composto apenas de hits: "Wonder", "Treat You Better", "Señorita"... Algumas vezes só no gogó, outras vezes acompanhando-se ao violão ou guitarra. Durante "Ruin", desceu até a plateia, de onde retornou com um chapéu e uma bandeira do Brasil.

A emoção tomou conta ao apresentar "Heart of Gold", um country enérgico do novo álbum. Ele compartilhou a história da música, dedicada a um amigo falecido, em um momento que foi embalado pela agitação dos fãs com bexigas douradas. Para coroar a noite, Mendes fez um cover de "Mais Que Nada", clássico atemporal de Sérgio Mendes.

Shawn Mendes encerra a segunda noite do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Reprodução Multishow

Foi uma performance que transitou entre rock, folk e pop, tudo entregue com paixão em um setlist meticulosamente pensado e executado com uma presença de palco imponente. Esse é o tipo de espetáculo que se espera de um festival de alto nível.