'Popstar' no Lolla, Jão lotou cinemas: 'Show do Acre ao RS ao mesmo tempo'

Ao se reafirmar popstar no palco do Lollapalooza três anos após surpreendente apresentação que o levou a estourar bolhas, Jão encerrou ciclo do último disco "Super" — lançado em 2023 com turnê que lotou o Allianz Parque três vezes e que ganhou filme, ao voltar para Interlagos pela segunda vez no Lolla.

O que aconteceu

Jão conversou com a imprensa antes da apresentação no Palco Samsung Galaxy no primeiro dia de festival. Nosso menino do interior falou sobre o lançamento do filme da turnê "Super" nos cinemas de todo Brasil com o filme "Superturnê - A Primeira e A Última Noite".