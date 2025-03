No Rio, Gil recebe Marisa Monte, ouve 'Sem Anistia' e levanta dedo do meio

Antes de cantar "Cálice", um grande telão transmitiu uma entrevista com Chico Buarque, relembrando a censura à canção durante a Ditadura Militar. Assim como no primeiro show da turnê, na Bahia, ouviu gritos de "Sem Anistia", em protesto contra a proposta de absolver os acusados da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Gil não disse nada, mas cantou com força.

Gilberto Gil em turnê "Tempo Rei", no Rio de Janeiro Imagem: Webert Belicio/AgNews

Em "Punk da Periferia", também não se manifestou politicamente, mas levantou várias vezes o dedo do meio no trecho: "Aqui pra vocês! Sou da Freguesia do Ó."

Em uma das poucas pausas para conversar com o público, contou sobre a "viagem memorável à África", que serviu de inspiração para "Refavela". Essa foi a música que ele interpretou logo após "Refazenda".

Em "Drão", homenageou a filha Preta Gil e anunciou: "Ela está aqui".

Marisa Monte também estava presente e cantou "A Paz".