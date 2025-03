Mortal de Benson Boone, Alanis, Shawn Mendes: as fotos do 2º dia de Lolla

O Lollapalooza Brasil teve um segundo dia repleto de performances marcantes. Provando serem além de seus hits no TikTok, nomes como Artemas, Tate McRae e sobretudo Benson Boone fizeram boas entregas.

Benson, aliás, com o já conhecido e sempre impressionante salto mortal a partir do piano no palco. Alanis Morissette e Shawn Mendes também brilharam. Confira os melhores momentos separados por Toca no Lolla neste sábado (29).

Shawn Mendes