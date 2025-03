Pop rock de Olivia Rodrigo vence lama em dia de ídolos teen no Lollapalooza

Show da banda Jovem Dionísio no Lollapalooza 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Assim, o show de Jão começou com quase uma hora de atraso. O cantor subiu ao palco já com a ladeira do Palco Samsung Galaxy abarrotada de fãs que cantaram suas músicas a plenos pulmões.

Jão no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

O show intimista do brasileiro deu o tom de um dia dedicado ao pop com aspirações roqueiras, com apresentações de Girl in Red e Nessa Barrett —esta última trazendo um clima mais letárgico, à la Lana Del Rey.

Nessa Barrett fez show no primeiro dia do Lollapalooza no Palco Mike's Ice Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

A performance da dupla Empire of the Sun também hipnotizou a plateia, especialmente com os sucessos "We Are The People" e "Walking on a Dream", agradando tanto os jovens fãs de pop quanto o público em geral.