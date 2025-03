Lollapalooza: Alanis Morissette prova força de canções lançadas há 30 anos

Ela mesma fez questão de atualizar a letra da canção "Ironic", uma cápsula do tempo musical que imortalizou toda uma geração dos anos 1990: "Se deixe levar como uma mulher de 50 anos".

Suas vocalizações quase guturais permanecem intactas, e ela continua a cantar balançando a cabeça e o cabelo, além de andar a esmo pelo palco, como na abertura com "Hand in My Pocket" e " You Oughta Know" —música que, na época, chamou atenção ao relatar, com direito a xingamentos e ira, uma traição.

A plateia era majoritariamente composta por fãs 30+, mas havia gerações mais novas atentas ao show.

De certa forma, ela apresentou, para quem veio ver o pop rock de Olivia Rodrigo, a artista que abriu os caminhos do rock feminino nas paradas.