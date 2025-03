O primeiro dia do Lollapalooza foi marcado por sol, chuva e arco-íris. Com paralisação no meio da tarde devido a tempestade com raios que gerou lamaçal, público não desanimou com o pop de de Jão até a dose de rock eletrizante de Olivia Rodrigo. Toca separou os melhores registros dos shows desta sexta-feira (28).

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo dança no Lollapalooza na noite de sexta (28), em São Paulo Imagem: Brazil News