De mãos dadas com fãs, The Marías toca trilha sonora do anoitecer no Lolla

The Marías faz show no segundo dia de Lollapalooza Brasil Imagem: Victor Takayama/UOL

Do álbum mais recente, "Submarine" (2024), a banda trouxe "Lejos de Ti", a primeira canção em espanhol da noite. Em "Otro Atardecer", parceria com Bad Bunny e uma das músicas mais populares do grupo, María desceu para cantar de mãos dadas com os fãs, que, no início do show, agitavam balões azuis.

Chegando ao final, a banda selecionou mais duas faixas bilíngues de sua discografia: "No One Noticed" e "Carino". Um encerramento perfeito para um anoitecer mágico no Lollapalooza Brasil.