Com 'surra' de hits, Tate McRae faz show no Lolla ao coro de 'gostosa'

"As próximas músicas são algumas das minhas músicas mais sexys", avisou. Na sequência, ela cantou "uh-oh" e "Dear God", para delírio da plateia que vibrava a cada carão, jogada de cabelo e pirueta de Tate — que fez valer seu treinamento como dançarina profissional.

Parando para conversar com o público, confidenciou que sua primeira fan page era brasileira. "Inclusive ela está aqui hoje", comentou.

O único ponto negativo foi a não execução do passo de dança de "Revolving Door", que viralizou no Tik Tok e era imensamente aguardado pelos fãs. Quem sabe em um show solo?

Para finalizar, escolheu "Greedy", seu maior hit. Antes, ela performou as excelentes "you broke me first" e "she's all i wanna be". Juntas as canções somam quase 4 bilhões de streams apenas no Spotify.