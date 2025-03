Com piruetas e hit nº 1 no mundo, Benson Boone lota show no Lollapalooza

Vestindo um figurino brilhante verde com detalhes em amarelo, inspirado na bandeira do Brasil, ele manteve a plateia na palma da mão o tempo todo —o que talvez explique sua recepção calorosa na indústria musical.

Benson Boone faz show no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

No Grammy deste ano, sua performance capturou todas as atenções (em grande parte pelas piruetas e pelo macacão colado ao corpo). A revista "Rolling Stone" o colocou na capa, sentenciando: "É o futuro da música".

E se este é o futuro, trata-se de um show em que todas as canções parecem feitas para serem cantadas em coro em estádios lotados. Como se não bastasse o clímax contínuo de suas músicas, em sua maioria do disco de estreia, "Fireworks & Rollerblades", Boone não desperdiça um minuto: ele corre, pula e exibe o alcance de sua voz em todas as faixas.

Quando não está fazendo mortais em cima de um piano, toma fôlego abrindo a camisa, para o delírio dos fãs. Por fim, o mega hit foi cantado com Boone no gargarejo. Fenômeno de popularidade, "Beautiful Things" é onipresente no TikTok, onde virou trilha oficial para celebrar conquistas.